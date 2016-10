Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında doçent doktor, araştırma görevlisi, asistan, sekreter, hemşire, ziraat mühendisi, muhasebeci, şoför, temizlikçi, öğretmen ve serbest meslek mensubu olan ve Bylock kullandığı değerlendirilen 100 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 52 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 48 kişi ise TCK'nın 314/2 maddesi kapsamında tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tamamlanan sorgularının ardından Ö.Ü., S.E., R.T., R.K., A.A., A.T.K., A.K.A., A.G., A.K., B.K., Ö.A., Ö.K., O.K., M.K., M.Ö., M.K., M.T., İ.A., G.K., E.T., G.T. F.K., İ.Ç., İ.Ş., Y.A., K.A., H.Ç., M.T.Z., M.Ö., A.Y., Z.T., M.A.C., Ş.Y., A.Y., M.Ö., E.K., Z.G., A.G., İ.D., S.Ş., G.Y., Z.E., Ö.K., G.K., Y.T., M.A.E., S.B. ve M.T. adlı 48 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme, Ş.Y.A., S.İ., S.B., R.Ö., M.İ.B., A.K., B.K., D.T., H.K., H.A.K., F.A., H.G.O., G.D., E.Ş., E.U. S.Ş., S.A., N.A., M.A., E.Y., İ.Y., E.A., A.T., Z.Y., R.A., F.A., A.Y., N.T., N.Ç., M.Ş., M.A., A.Y., M.Ö., A.D., Z.M., Y.T., S.S., B.H., A.E., A.Ö., İ.C.K., H.R., K.Ç., A.Y., M.K., O.Y., H.C., A.Y., M.E., İ.Ç., M.O. ve İ.Y. adlı 52 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.