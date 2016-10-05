Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Antalya’da Bylock soruşturmasına 48 tutuklama

Antalya’da Bylock soruşturmasına 48 tutuklama

Antalya’da aralarında doçent doktor, araştırma görevlisi, asistan, öğretmen, hemşire ve ziraat mühendisi bulunan Bylock kullanıcısı 100 kişiden 48’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalyada Bylock soruşturmasına 48 tutuklama

05 Ekim 2016 19:54

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında doçent doktor, araştırma görevlisi, asistan, sekreter, hemşire, ziraat mühendisi, muhasebeci, şoför, temizlikçi, öğretmen ve serbest meslek mensubu olan ve Bylock kullandığı değerlendirilen 100 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 52 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 48 kişi ise TCK'nın 314/2 maddesi kapsamında tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tamamlanan sorgularının ardından Ö.Ü., S.E., R.T., R.K., A.A., A.T.K., A.K.A., A.G., A.K., B.K., Ö.A., Ö.K., O.K., M.K., M.Ö., M.K., M.T., İ.A., G.K., E.T., G.T. F.K., İ.Ç., İ.Ş., Y.A., K.A., H.Ç., M.T.Z., M.Ö., A.Y., Z.T., M.A.C., Ş.Y., A.Y., M.Ö., E.K., Z.G., A.G., İ.D., S.Ş., G.Y., Z.E., Ö.K., G.K., Y.T., M.A.E., S.B. ve M.T. adlı 48 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme, Ş.Y.A., S.İ., S.B., R.Ö., M.İ.B., A.K., B.K., D.T., H.K., H.A.K., F.A., H.G.O., G.D., E.Ş., E.U. S.Ş., S.A., N.A., M.A., E.Y., İ.Y., E.A., A.T., Z.Y., R.A., F.A., A.Y., N.T., N.Ç., M.Ş., M.A., A.Y., M.Ö., A.D., Z.M., Y.T., S.S., B.H., A.E., A.Ö., İ.C.K., H.R., K.Ç., A.Y., M.K., O.Y., H.C., A.Y., M.E., İ.Ç., M.O. ve İ.Y. adlı 52 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi. 

Etiketler: Bylock


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!