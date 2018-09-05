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Antalya'da cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Antalya'da cami tuvaletinde şüpheli ölüm
Antalya'da cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Antalya'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi, Muratpaşa Cami tuvaletinde meydana geldi. Camide görevli güvenlik görevlisi, kontrol ettiği erkekler tuvaletinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Seslenmelerine cevap alamayan görevli hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Camiye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri yaptıklarını çalışmada şahsın 46 yaşındaki A.M.K. olduğunu tespit etti. A.M.K.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.  

İsa Akar 

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