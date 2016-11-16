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Antalya'da Çatışma: 1 terörist öldürüldü

Antalya'da polis ekipleriyle 2 terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist ölü, 1 terörist de ağır yaralı olarak ele geçirildi.

Antalyada Çatışma: 1 terörist öldürüldü
Antalya'da Çatışma: 1 terörist öldürüldü - Foto Galeri

16 Kasım 2016 23:09
Antalya'da Çatışma: 1 terörist öldürüldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da önceki gün Uzman Çavuş Fazıl Doğru Öz'ün Çakırlar mevkiinde rutin kontrol sırasında açılan ateş sonucu şehit edilmesinin ardından Çakırlar ve Altınyaka mevkiinde bulunan dağlık alanda, operasyon çalışmalarını arttıran polis ekipleri, akşam saatlerinde 'dur’ ihtarına uymayan 2 teröristle silahlı çatışmaya girdi. Bölgeye, Terörle Mücadele ve özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çok sayıda operasyon timi sevk edildi. Emniyet Müdürü Celaddin Uzun'un bizzat yönettiği operasyon sonunda teröristlerden biri, Hurma Mahallesi’nde polise el bombası atmak isterken vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın yaşandığı sokağın yakınlarında kaçan diğer teröristle sıcak temas sağlayan polis, teröristi ağır yaralı olarak ele geçirdi. Yaralı terörist sivil polis aracıyla bölgeden götürülürken bazı vatandaşlar teröriste saldırma teşebbüsünde bulundu ancak polis izin vermedi.

Bir görgü tanığı, silah seslerini duyarak dışarı çıktıklarında bir evin bahçesinde teröristlerden birinin polis tarafından etkisiz hale getirildiğini ve yerde yatan teröristin yanında bir el bombası gördüğünü söyledi.
Öte yandan polisin bölgede başka teröristler olma ihtimaline karşı arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler: çatışma


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