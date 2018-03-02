Antalya’da çay parası tartışması hastanede bitti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde tefrişatı devam eden bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede çaycılık yapan M.B, dükkanda işçilerin çalışma yaptığı esnada mimar T.K.’nın yanına gelerek verdiği çay ücretinin yetersiz olduğunu söyledi. Bunun üzerine T.K., ‘şu an işçilerin çalışması var, biraz sonra gel halledelim’ cevabını verdi.

İşyerinden ayrılan M.B, bir süre sonra geri geldi ve T.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine M.B.’nin üzerinde bulunan sallama tabir edilen bıçakla mimar T.K.’yı başından yaraladığı ileri sürüldü. Dükkandaki inşaat işçilerinin araya girmesiyle sakinleştirilen M.B. hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki işyeri sahiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, T.K.’yı Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ekip otosuna alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İsa Akar

