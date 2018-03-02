Diğer
Kategoriler

Antalya’da çay parası tartışması hastanede bitti

Antalya’da çay parası alacağı olduğu mimarı, başından sallama tabir edilen bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalyada çay parası tartışması hastanede bitti

02 Mart 2018 15:26

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde tefrişatı devam eden bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede çaycılık yapan M.B, dükkanda işçilerin çalışma yaptığı esnada mimar T.K.’nın yanına gelerek verdiği çay ücretinin yetersiz olduğunu söyledi. Bunun üzerine T.K., ‘şu an işçilerin çalışması var, biraz sonra gel halledelim’ cevabını verdi.

İşyerinden ayrılan M.B, bir süre sonra geri geldi ve T.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine M.B.’nin üzerinde bulunan sallama tabir edilen bıçakla mimar T.K.’yı başından yaraladığı ileri sürüldü. Dükkandaki inşaat işçilerinin araya girmesiyle sakinleştirilen M.B. hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki işyeri sahiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, T.K.’yı Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. 

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ekip otosuna alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  

İsa Akar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç