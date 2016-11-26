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Antalya’da cemevine çirkin yazı

Antalya’da cemevi duvarına yazılan çirkin yazı polisi alarma geçirdi.

Antalyada cemevine çirkin yazı

26 Kasım 2016 13:07
Antalya’da cemevine çirkin yazı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay saat 07:30 sırasında Muratpaşa ilçesi, Konuksever mahallesindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cemevinde meydana geldi. Sabah binaya gelen görevliler cemevinin arka duvarına yazılan yazıyı gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen cemevi yönetimi, çocukların yapmış olduğu düşüncesiyle incelediği görüntülerde şüpheli kişileri göremeyince durumu polise bildirdi. Cemevine gelen polis, sprey boya ile yazılan yazıyı ve güvenlik kamerasını inceledi. Cemevi sakinleri ise yazıyı yazanları kınadı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.  


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