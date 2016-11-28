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Antalya'da çiftçiler domatesin cenazesini kaldırdı

Antalya’da çiftçiler ve komisyoncular domates fiyatlarını, domatesin temsili cenaze namazını kılarak protesto etti.

Antalyada çiftçiler domatesin cenazesini kaldırdı

28 Kasım 2016 11:21
Çiftçiler domatesin cenazesini kaldırdı - Tıkla İzle

Antalya’da toptancı halinde sabah saatlerinde bir araya gelen ve aralarında komisyoncuların, il ve ilçe Ziraat Odası Başkanlarının da bulunduğu çiftçiler, düşük domates fiyatlarını protesto etti. Çiftçiler Rusya pazarının biran evvel açılmasını, hatta bununla da yetinilmeyip yeni pazarların bulunmasını istediler.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Niyazi Alp, çiftçi olmazsa tüketicinin de olamayacağını, son 3 yıldır çiftçinin serumla hayatta kaldığını söyledi. Artık bıçağın kemiğe dayandığını söyleyen Alp, "Ülkemiz geçiş döneminde,önce uçak krizi ardından hükumet değişikliği derken bugünlere geldik. Bugün 60 kuruştan 1 liraya kadar domates var. Narenciye 5 yıldır yerinde sayıyor. Tarım girdileri çok yüksek olması , ürün fiyatları düşük olduğundan çiftçilerimiz ayakta durmakta zorlanıyor. Acil Pazar bulunmasını ve Rusya pazarının açılmasından yanayız. Rusya’ya çeşitli heyetler gidip geliyor. Bu heyetlerin büyük tüccarlardan mal alacağız demesi bizi üzmüştür. Bizim Antalya çiftçimizin yüzde 80 aile işletmesi yapıyor. Başbakan ayın 4’ünde Rusya’da olacak. Orada atılan imzalarda domatesin de olmasını istiyoruz. Domates Rus pazarına girerse çiftçimiz ayakta kalır. Çiftçinin bankada biriken 10 lira parası yoktur. En büyük 2B Antalya’dadır. Şu anda bunu ödeyemeyen ve iki taksidi geçenler var. Bizim malımız dışarıya gitmediği sürece kazanamaz” dedi.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ANTKOMDER) Başkanı Cüneyt Doğan ise yeni pazarların bulunması gerektiğini, bulunamaması durumunda ise üretimde planlama yapılması gerektiğini söyledi. Kendileri için en büyük pazarın Türkiye olduğunu söyleyen Doğan, "Türkiye'de nüfus yeterlidir. Sabah ve akşamları televizyon programlarında doktor ve diyetisyenlerin ve sanatçıların yetiştirdiğimiz ürünlere laf atması insanların kafasını bulandırıyor. Bizi istedikleri zaman denetlesinler. Bundan alnımızın akıyla çıkacağımızdan eminiz. Herkes uzman olduğu konuda konuşsun. İşi olmayan sebze fiyatları konusunda konuşmasın. 'Tarladan sofraya büyük soygun diye' haberler yapıldı. Bizim çiftçilerden kesintimiz bellidir. İstanbul'da bulunan komisyon arkadaşlarımız da dehşet şekilde para kazanmıyor. Belli ambalaj, işçilik nakliye masrafı var. Pazarı da devlet denetlesin, gerekirse buna bir kısıtlama getirsin" açıklamasını yaptı. 

Eylemde üreticiler ve komisyoncular" Üretici-komisyoncu el ele","Cumhurbaşkanım, domates için kargo uçağı istiyoruz", "Antalya'da 1 TL, İstanbul'da 5 TL yalanı", "Antalya domatesin başkenti" yazılı pankartlar taşıdılar.

Yaklaşık 100 çiftçi ve komisyoncunun katıldığı eylemde üreticiler ve komisyoncular birlik mesajı verdi. Eylemin siyasi olmadığının özellikle altını çizen katılımcılar, "Biz şu anda ekmeğimizin peşindeyiz. Seradaki domatesle, diğer yaş sebze meyveyle ilgilendiğimiz kadar çocuğumuzla ilgilenemiyoruz. Hasat zamanı geldiğinde ise bir bakıyoruz bırakın kar etmeyi yaptığımız masrafları çıkarmak için tarla satmamız gerekiyor" dediler.

Konuşmaların ardından yaş sebze ve meyvenin temsili cenaze namazı kılındı. Namazın sonunda temsili imam, temsili cemaate, "Mecliste çiftçinin derdiyle dertlenen, derdine çare olan seçtiğiniz vekillere hakkınızı helal ediyor musunuz" diye sordu. Cemaat hep bir ağızdan "Helal etmiyoruz" derken "Köylünün derdiyle dertlenen, derdine çare olan vekillere hakkınızı helal ediyor musunuz" diye sorduğunda "Helal ediyoruz" cevabını verdi. Temsili namazın ardından içine domates konulan tabut, alandan götürüldü. 

Cafer Eser - Ertuğrul Gün


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