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Antalya’da çöken inşaatta çalışmalara ara verildi

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu yaralanan işçilerden 6’sı taburcu oldu, bir işçinin tedavisine devam ediliyor. Öte yandan inşaatta çalışmalar da durduruldu.

Antalyada çöken inşaatta çalışmalara ara verildi

19 Ocak 2017 12:51
Antalya’da çöken inşaatta çalışmalara ara verildi - Tıkla İzle

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümüne ait ek bina inşaatının iskelesi, dün akşam saat 21.10 sırasında beton döküldüğü sırada çöktü. Çöken malzemelerin altında kalan 7 işçi ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve yakındaki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden leğen kemiğinde kırık olan 29 yaşındaki İlyas Keskin’in, AÜ Hastanesi Ortopedi Servisinde tedavisine devam edildiği belirtildi. İnşaatta ise çalışmalara ara verildiği görüldü. Çöken alanın ise binanın ortasında beton döküm esnasında iskelenin çökmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. 

İsa Akar-Suat Metin
 


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