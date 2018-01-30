Antalya’da Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanı’na Hakaret-Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerin ardından 23 Ocak’ta adli makamlara sevk edilmiş ve 1. Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz sonucu şüpheli S.A. 26 Ocak günü tekrar gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.