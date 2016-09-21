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Antalya’da çuvallı kadın ve erkek bilmecesi

Antalya’da, üzerinde amonyum nitrat yazılı bir çuvalla dolaşan biri kadın iki kişi polisi alarma geçirdi. Şahsın bulunduğu yerdeki kablolu çukur ise uzman ekipler tarafından incelendi.


21 Eylül 2016 11:55

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi Güzeloluk Mahallesi’nde 1830 ile 1835 sokak kesiştiği noktada meydana geldi. Sabah işe gitmek üzere yola çıkan mahalle sakini, Telekom'a ait trafo yanında ellerinde amonyum nitrat yazılı bir çuvalla bekleyen iki kişi gördü. Mahalle sakininin 'bu çuvalla ne yapacaksınız?', sorusunu yönelttiği kişilerden, ‘Burayı patlatacağız’ cevabı alınca hemen durumu polise bildirdi. Bu sırada hem şüpheli kadın ve erkek, hem de ihbarcı şahıs işe gitmek üzere servislerine binerek olay yerinden ayrıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağı güvenlik şeridi ile kapatan polis, şüpheli şahıslar üzerinde ve konteynerler içinde araştırma yaptı.

"Kablolu çukur"
İhbarın yapıldığı Telekom'a ait trafo yanında bir çukur ve açıkta kablo olduğunu belirleyen polisler, uzman ekiplerden destek istedi. Uzman ekip ilk incelemesinin ardından Telekom görevlilerine ulaştı ve bölgede ekiplerin kısa süre önce çalışma yaptığını ve kabloların oradan kaldığı belirledi. Sokak yeninden araç ve yaya trafiğine açılırken, polis çuvallı iki kişiyi ve ihbarcı şahsı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. 

İsa Akar-Ertuğrul Gün


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