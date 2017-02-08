Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri geçtiğimiz Pazar günü DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösterdiği ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan şüphelilere yönelik Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriyeli uyruklu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken 9 kişi dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılan 9 kişiden 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.