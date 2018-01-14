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Antalya’da deniz keyfi sürüyor

İstanbul ve Ankara’da Meteoroloji tarafından kar uyarları yapılırken, Antalya’da ise vatandaşlar deniz keyfi yapıyor.

Antalyada deniz keyfi sürüyor

14 Ocak 2018 14:46

Meteoroloji’nin kar uyarısının ardından İstanbul’da başlaması ön görülen, Ankara’da ise öğle saatlerinde başlayan kar yağışına inat Antalya’da hafta sonu güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar sahillere gelerek piknik yaptı, denize girdi, balık tuttu, çocuklar ise uçurtma uçurdu, oyunlar oynadı. Sahilde güzel havayı değerlendiren sadece insanlar olmadı. Köpekler de sahile gelip, güneşin tadını çıkardı.

Denize giren vatandaşlardan Sabri Meşebaşı, kış ayında denize girmeye vücudunun alışık olduğunu belirterek, suyun sıcaklığının çok güzel olduğunu söyledi. Denize girmek için sahile yeni gelen vatandaşlardan Şükrü Aslaner ise, Antalya’nın suyunun sağlık açısından yararlı olduğunu ve kendi rahatsızlığını bu sayede atlattığını anlattı.

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen verilere göre, Antalya’da Perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor.

Etiketler: antalya, deniz

 

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