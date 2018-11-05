İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da denizde bulunan cesetlerin kimlikleri tespit edildi

Antalya'da denizde bulunan cesetlerin kimlikleri tespit edildi
Antalya'da denizde bulunan cesetlerin kimlikleri tespit edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde cesetleri bulunan 1'i kadın 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde bulunan sahilde sabah saat 07.00 sıralarında ses duyan 5 yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak denize baktı. Deniz yüzeyinde üzerlerinde kırmızı ve beyaz renkli tişörtün olduğu iki kişinin olduğunu gören Albayrak hemen denize girdi. Denize giren Albayrak, 1'i kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekilerin yardımıyla isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin cesedi kıyıya çıkartılırken olay jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından 2 kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna gönderildi. Gamze Gökçe (35) isimli kadın ile Zekeriya Dalkıç'ın (44) Alanya'ya tatil için geldikleri tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada olayla ilgili detaylı araştırmanın devam ettiği bildirildi.  

Recep Erdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.