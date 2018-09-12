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Antalya'da 'deprem'

Antalya'da 'deprem'
Antalya'da 'deprem'

Antalya’da Akdeniz merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya’da dün de Döşemealtı ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Antalya'da Akdeniz merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre saat 09.21'de merkez üssü Akdeniz olan Richter Ölçeği'ne göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Deprem, yerin 13.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İl genelinde herhangi bir hasara sebep olmayan deprem Antalya'nın diğer ilçelerinden de hafif şekilde hissedildi. Antalya'da dün de merkez üssü Döşemealtı ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

Ertuğrul Gün
 

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