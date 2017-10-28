Antalya’da dev yapı marketine kayyum atandı, yöneticileri FETÖ'den gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Banio Yapı Marketleri'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Şirketin kardeş yöneticileri Ahmet, A., Durmuş ve Osman K. hakkında ise gözaltı kararı verildi. Örgütle irtibatları bulunduğu iddia edilen 4 yönetici, dün sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı.

Öte yandan, şirketin yönetim kurulu başkanı Onur K. da geçtiğimiz Şubat ayında FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklanmıştı.

