Lara Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yakın yerde bulunan Düden Park Kedievi ve çevresinde bir ay içinde 4 kedi telef oldu. Kedilerden bazıları tecavüz edilerek, bazıları bıçaklanıp, bazıları yakılıp ya da yapay gölete atılarak öldürüldü. Hayvanseverlerin tüm çabalarına rağmen kedileri vahşice katleden kişi ya da kişiler bulunamadı. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve hayvanseverler, resmi yerlere başvuru yapmalarına karşın bir sonuç elde edemediklerini kaydetti.

"4 kedi katledildi"

Tüm girişimlerine rağmen parkta kedi ölümlerinin devam ettiğini belirten Yanık, "Küçük yavru kediye tecavüz edip bıçakladılar. Bir kediyi canice yaktılar. Birini yapay gölete atıp boğdular. Bir diğerinin karnını kestiler. Hepsi de öldü. Özellikle yavru kediyi hayatta tutabilmek için çok uğraştık. Birincisinde iyileştirdik ama ikinci saldırının ardından kurtaramadık. Bu katliamı engellemek için, hayvanseverlerle nöbetler tuttuk. Birkaç gece bir şey olmadı. Ama dün gece de bir kedi ölünce kedi evindeki kedileri taşımaya karar verdik" dedi.

Parkın ışıklandırmasının yetersiz olduğunu kaydeden Yanık, "Gece saat 03.00’den sonra ışıklar tamamen sönüyor. Bu kadar hayvan telef edilirken, insanların bile zarar görmesi an meselesidir. Park sadece yapılmış, bırakılmış. Parkta herhangi bir güvenlik görevlisi de yok. Kedi evinin çevresinin ışıklandırılmasını ve kamera takılmasını talep ettik. Ama sonuç alamadık. Daha fazla hayvanımızın katledilmemesi için, biz de başka bir yere taşımak zorunda kaldık" diye konuştu.

İsa Akar

ANTALYA