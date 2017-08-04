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Antalya'da 'drone'lu uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma, drone ile takip ettiği mısır tarlası içerisine ekili halde 6 bin 350 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış bin 40 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 16 milyon TL olduğu öğrenildi.

Antalyada dronelu uyuşturucu operasyonu

04 Ağustos 2017 15:34

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri drone kullanarak Çandır Mahallesi'nde bulunan bir mısır tarlasını takibe aldı. Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini drone aracılılığıyla tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Baskında, mısır tarlası içerisinde boyu 2 ile 5 metre arasında değişen 6 bin 350 kök Hint keneviri ile arazide kurutulmaya bırakılmış bin 40 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından sökülen Hint keneviri ve kurutmaya bırakılan esrar maddesi kamyona yüklenerek adli emanete getirildi.

Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon lira olduğu kaydedildi. Jandarma olayla ilgili tarlayı kiralayıp ekim yaptığını tespit ettiği Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Ş.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 


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