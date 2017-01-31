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Antalya’da eski belediye meclis üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu kaçırldı

Antalya’da eski belediye meclis üyesi ve iş adamı İsmail Erten, oğlu 29 yaşındaki Süleyman Erten’in silahlı kişi ya da kişiler tarafından kaçırıldığını iddia ederek polise başvurdu.

Antalyada eski belediye meclis üyesi ve iş adamı İsmail Ertenin oğlu kaçırldı

31 Ocak 2017 11:51

Antalya’da tarım üzerine işletmesi bulunan ve eski belediye meclis üyesi olan İsmail Erten, dün saat 10.00’dan itibaren oğlu Süleyman Erten’den haber alamayınca Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Erten, oğlunun Aksu ilçesi Topallı Mahallesinde 06 FY 2514 plakalı cipine binerken silahlı S.K. isimli bir kişi tarafından kaçırıldığını görenlerin olduğunu ileri sürdü.

Baba Erten’in başvurusu üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Erten’in bulunduğu cipi bulmak için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Korkuteli ilçesi Naldöken Yolu’nda bir cipin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yanan aracın Erten’e ait 06 FY 2514 plakalı cip olduğunu belirledi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta ceset bulunmadığı belirlendi.

Emniyette gelişmeleri yakından takip eden İsmail Erten, "Oğlunun hayatından endişe ediyorum. Oğlumu kaçıran kişiler benimle iletişime geçmedi. Oğlumu kaçırdığı belirtilen S.K. ile bir husumetim yok. Neden kaçırıldığını bilmiyorum. Oğlumla arasında bir sorun var mı? Onu da bilmiyorum. Polis ekipleri oğlumdan iz bulmak için çalışıyor. Umarım bunu yapanlar cezasını çeker" dedi.

İsa Akar-Adem Durmaz 


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