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Antalya’da Eto’o sahne aldı!

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni Samuel Eto’o’nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Antalyada Etoo sahne aldı!

05 Kasım 2016 21:33

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan hızla ilerleyen Serdar Gürler’in ceza alanına gönderdiği ortaya Diego ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada Gençlerbirliği’nden İrfan Can Kahveci’nin penaltı atışını kaleci Ferhat, sol kale direği dibinden çıkardı. Dönen topu defans kornere attı.

25. dakikada İrfan Can’ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Serdar Gürler, uyun pozisyonda topu üstten auta attı.

28. dakikada topla ilerleyen Deniz Kadah pasını ceza sahası üzerindeki Motta’ya çıkardı. Motta’nın sert şutu az farkla yandan auta gitti.

34. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Motta’nın ceza sahası içine ortasında Chico’nun kafası az farkla üstten auta gitti.

39. dakikada Eto’o’nun ceza sahasına ara pasında Charles defans oyuncusu Ahmet Çalık tarafından düşürülünce hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada penaltı atışını kullanana Samuel Eto’o topu filelere gönderdi. 1-0

53. dakikada sağ kanattan kazılan serbest vuruşta Aydın Karabulut’un ceza sahası içine ortasında kaleci çift yumrukla uzaklaştırdı.

65. dakikada Sakıb’la verkaçında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Motta’nın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

70. dakikada Eto’o’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Motta, iki defans oyuncusunu oyundan düşürdükten sonraki şutunu son anda kale çizgisi üzerinden Ahmet Çalık çıkardı.

74. dakikada Sakıb’ın sol kanattan kale çizgisine iner inmez altı pas üzerine ortasında müsait pozisyondaki Deniz Kadah üstten auta attı.

77. dakikada hızlı gelişen atakta Sakıb Aytaç sol kanattan pasını ceza alanına gönderdi. Deniz Kadah’tan seken topu önünde bulan Ramon Motta’nın vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak geri döndü.

81. dakikada Serdar’ın pasında topla buluşan Diego, sol kale çizgisinden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu önünde bulan Celutska’nın şutu ise yan ağlarda kaldı.

90+2. dakikada Khalılı’nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Stancu’nun plasesi uzak kale direği yanından az farkla auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx

Antalyaspor: Ferhat xx, Celutska xx, Chico xx, Diego xx, Sakıb xx, Zeki xx, Charles xx, Motta xxx (Serdar Özkan dk. 78 x), Danilo x (Mbilla dk. 67 xx), Deniz Kadah x, Eto’o xxx (Horic dk. 90 ?)

Yedekler: Ozan, Jevtovic, Makoun, Rıdvan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz x, Uğur Çiftçi x, Ahmet Çalık x, Kulusic x, Landel x, Selçuk Şahin x, Serdar Gürler x, İrfan Can Kahveci xx (Stancu dk. 46 x), Aydın Karabulut xx (Milinkovic dk. 67 x), Muriç x (Khalılı dk. 61 x)

Yedekler: Nihat Şahin, Scekkic, Halil İbrahim, Orhan Şam

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Eto’o (dk. 41 pen.) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Kulusic, Aydın, Selçuk, Uğur, Milinkovic (Gençlebirliği), Diego, Serdar Özkan (Antalyaspor)

Etiketler: 10 hafta, antalyaspor, Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig


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