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Antalya’da ev yangını: 1 ölü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Antalyada ev yangını: 1 ölü

11 Ocak 2017 11:39

Edinilen bilgiye göre, Hacıobası Mahallesi Kulaçlar mevkiinde Mustafa Kulaç’a ait 2 katlı müstakil bir evde dün gece bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ve evin tamamen ahşap ve çıra olması nedeniyle büyüyen yangına komşuların ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülürken 84 yaşındaki Mustafa Kulaç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangının evin ön bölümünden başladığı, yaşlı adamın evin arka bölümüne kaçarak arka kapıdan çıkmak isterken hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Kulaç’ın cansız bedeni önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

4 çocuk babası Mustafa Kulaç’ın 2016 yılı Temmuz ayında eşini kaybettiği ve evde tek başına yaşadığı belirtildi.

(Arif Kaplan/İHA)

Etiketler: antalya ev yangını, Manavgat


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