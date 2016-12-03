Yangın, saat 10.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Caddesi üzerindeki bir Apartmanının 4’üncü katında bulunan Yunus Kınalı’ya ait evde çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine ve polise haber verdi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 2 itfaiye aracı ve 9 İtfaiye eri müdahale etti. Evde yapılan kontrolde ise kimsenin olmadığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangın söndürüldü. Yatak odasındaki klimanın elektrik sistemi kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında oda tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, diğer odalarda da hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.