Çocuklarının en son bir arkadaşının aracına binerek gittiğini söyleyen ailesi, hayatından endişe duyuyor. Aile, aracına binerek evden ayrıldığı Harun isimli arkadaşı hakkında da şikayetçi oldu.

Manavgat'ta 4 gün önce evden ayrılan 34 yaşındaki Murat Ünal'dan haber alınamıyor. Boşanmış olmalarına rağmen oğullarının kaybolmasının ardından bir araya gelen Anne Hatice ve Baba Kenan Ünal, çocuklarının pazartesi günü evde Ramazan isimli bir arkadaşıyla sohbet ettiğini, saat 19.00 sıralarında evden çıkarak sık sık birlikte olduğu Harun isimli arkadaşının otomobiline binerek ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Oğlunun 1 yıl öncesine kadar sanayi sitesinde pompacı dükkanı bulunduğunu belirten anne Hatice Ünal, "Bundan 1.5 yıl önce işyerinin önünde tartıştığı Mehmet isimli bir genç oğlumu Salkımevler Mahallesindeki bir marketin önünde tüfekle ateş etmek suretiyle yaraladı. Bu olayın ardından bir süre tedavi gördü ve işinin başına döndü. 1 yıl önce ayrıldığı eşi ile arasında telefon konuşması sırasında yaşanan tartışmanın ardından cezaevine girdi ve 6 ay yattıktan sonra 4 ay önce tahliye oldu. Bu olayın ardından dükkanını kapattı ve işsiz kaldı" dedi.

"Zaman zaman arkadaşlarıyla gelip kalır ve eğlenirler"

34 yaşındaki oğlunun 17 yaşında ilk evliliğini yaptığını, ilk evliliğinden ve ikinci evliliğinden 16,13 ve 9 yaşlarında 3 erkek çocuğu bulunduğunu belirten anne Hatice "Oğlumun 3'üncü evliliğinden çocuğu yok. Kendi evinin yanı sıra bizim evin üst katında eşyalı dairede zaman zaman arkadaşlarıyla gelip kalır ve eğlenirler. Kaybolduğu gün de Ramazan isimli arkadaşıyla geldiler. Ben akşam oğlumun geri döndüğünü düşünerek sabah uzun süre kahvaltıya gelmesi için seslenmeme rağmen kimse ses vermedi. Ama öğle saatlerinde namaz kılarken Ramazan’ın tek başına evden ayrıldığını söylediler çocuklarım. Ramazan’ın kahvaltı için çağırdığımda ses vermemesi, evden ayrılırken de bir şey söylememesi şüphe duymamıza neden oldu. Murat’tan akşama kadar haber çıkmayınca akşam Ramazan’ı aradım. Bana akşam gittikten sonra bir daha geri dönmediğini evde yalnız kaldığını söyledi" dedi.

Oğlunun en son akşam Barbaros Bulvarı’nda bulunan bir marketten içki ve sigara alırken görüldüğünü belirten anne Hatice, oğlunu aracına alarak giden Harun isimli arkadaşının, Ünal'ı önce markete, ardından sanayiye bıraktığını söylediğini kaydetti. Aile, oğullarının ortadan kaybolması ile ilgili kayıp başvurusunda bulunduklarını ve Harun isimli arkadaşından da şikayetçi olduklarını belirtti.

Arif Kaplan

ANTALYA