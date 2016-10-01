Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30’da Elmalı İlçesi Avlanbeli mevkiinde meydana geldi. 15 AE 601 plakalı otomobille 07 ZAL 05 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücü hakimiyetini kaybederek kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 15 AE 601 plakalı araçta bulunan Bahar Beşikçi, Hüseyin Beşikçi, ve Birol Sarıçiftçi hayatını kaybederken, ölenlerle aynı aracın içerisindeki Fatma Sarıçiftçi ile diğer araçta bulunan Ayten ve Zekeriya Çiçek ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde trafik jandarma tarafından kontrollü olarak verildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Suat Metin