Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Akseki karayolu Karaköprü mevkiinde Yusuf Kocaoğlu yönetimindeki 07 B 1804 plakalı otomobil ile Özkan Çetin'in kullandığı 06 GC 7286 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, bölge trafik polisi ile itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, araç sürücülerinden Yusuf Kocaoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Ümmühani Kocaoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mustafa Ali Kocaoğlu ile diğer araçta bulunan sürücü Özkan Çetin, Betül Özkan, Asiye Özkan ve Cansu Demirkaya ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Ali Kocaoğul da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arif Kaplan

