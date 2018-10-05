Antalya'da feci ölüm!

Olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korubaşı Mahallesi'nde bir sera inşaatında çalışan Sait Yunt (20) , yaklaşık 5 metre yüksekte sera demirlerini monte ederken elindeki demir çubuk hemen üzerinden geçen yüksek gelirim hattının tellerine değdi . Çarpmanın şiddetiyle savrulan işçi Sait Yunt, seranın yaklaşık 5 metre demir iskeletleri üzerinde asılı kaldı. Olaya şahit olan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.Yaklaşık yarım saat demir iskeleler üzerinde asılı kalan Sait Yunt'un cenazesi, elektrik şirketinin hattaki elektriği kesmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Yunt'un cenazesi, arkadaşlarının gözyaşları arasında bulunduğu yerden indirilip cenaze aracına konuldu. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Mervan Taş

