İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da feci ölüm!

Antalya'da feci ölüm!
Antalya'da feci ölüm!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde camekan yapımında çalışan işçinin elindeki demir çubuğun, hemen üzerinden geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korubaşı Mahallesi'nde bir sera inşaatında çalışan Sait Yunt (20) , yaklaşık 5 metre yüksekte sera demirlerini monte ederken elindeki demir çubuk hemen üzerinden geçen yüksek gelirim hattının tellerine değdi . Çarpmanın şiddetiyle savrulan işçi Sait Yunt, seranın yaklaşık 5 metre demir iskeletleri üzerinde asılı kaldı. Olaya şahit olan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.Yaklaşık yarım saat demir iskeleler üzerinde asılı kalan Sait Yunt'un cenazesi, elektrik şirketinin hattaki elektriği kesmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi. 

Yunt'un cenazesi, arkadaşlarının gözyaşları arasında bulunduğu yerden indirilip cenaze aracına konuldu. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Mervan Taş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.