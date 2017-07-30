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Antalya’da Festival Çarşısı’nda yangın

Antalya’da bir çarşıda yangın çıktı.

Antalyada Festival Çarşısında yangın

30 Temmuz 2017 12:05
Antalya’da Festival Çarşısı’nda yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde yer alan Festival Çarşısı’nda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, bölgede polis ekipler de geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar Antalya’nın her yerinden görülürken, söndürme çalışmaları sürüyor.
 

Etiketler: Antalya’da Festival Çarşısı


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