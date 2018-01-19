Antalya'da FETÖ firarisi eski hakim ve savcı eşi vitrin arkasında yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 16 Temmuz’dan sonra meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski savcı Hakan D. ve eşi hakim Ayşen D.’nin Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’ndeki evlerine operasyon düzenledi. Eski Siber Suçlar savcısı olduğu öğrenilen Hakan D. ve eşi Ayşen D., ‘gaybubet’ olarak bilinen evlerinde vitrinin arkasında saklanmış halde bulundu. TEM ekiplerinin saat 15.00’da gözaltına aldığı iki şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

''ByLock kullanıcıları"

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u sorumlu düzeyde kullandıkları ve ağabey- abla konumunda oldukları öne sürülen şüphelilerin evinde yapılan aramada, ruhsatlı tabanca ve laptop ele geçirildi. Şüphelilerin telefon kullanmadıkları, laptopla internet üzerinden örgütle iletişim kurdukları öne sürüldü. Şüphelilerin uzun süredir arandığı ama üzerlerinde taşıdıkları hakim ve savcı kartıyla rahatlıkla dolaşabildikleri belirlendi. Kılık değiştirmeyen çiftin, sürekli olarak ev değiştirdikleri belirtildi.

İsa Akar-Adem Akalan

