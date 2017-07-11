Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında polis Aksu ilçesindeki özel bir etüt merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise daha önceki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi. Operasyonda örgütün güvenli ev diye tabir edilen "gaybubet evi" de tespit edildi. Evdeki örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüphelilerin etüt merkezinden elde ettikleri geliri, cezaevindeki üyelerinin ailelerine gönderdiği kaydedildi.