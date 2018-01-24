Antalya’da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen hemşire, öğretmen ve değişik meslek grubundan 22 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri çalışma başlattı. KOM ekipleri, örgütün kriptolu haberleşme aracı “ByLock” kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya merkez ile Finike, Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde 18 adrese, Istanbul’da da 1 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8’i kadın toplam 20 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüpheliler sorgulanmak üzere KOM’a getirilirken, operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile örgüt liderinin kitapları ele geçirildi.