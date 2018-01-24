Diğer
Kategoriler

Antalya’da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Antalya ve İstanbul’da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilen hemşire ve öğretmenin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Antalyada FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

24 Ocak 2018 13:03

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen hemşire, öğretmen ve değişik meslek grubundan 22 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri çalışma başlattı. KOM ekipleri, örgütün kriptolu haberleşme aracı “ByLock” kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya merkez ile Finike, Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde 18 adrese, Istanbul’da da 1 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8’i kadın toplam 20 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüpheliler sorgulanmak üzere KOM’a getirilirken, operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile örgüt liderinin kitapları ele geçirildi.

Etiketler: antalya, fetö operasyonu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç