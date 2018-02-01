Antalya'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kriptolu haberleşme aracı Bylock kullanıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada, hat sahibi veya kullanıcısı olduğu değerlendirilen 13'ü kadın 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince bu sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya merkezi ile Korkuteli ilçesi, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu devam ederken 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.