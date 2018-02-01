Diğer
Kategoriler

Antalya'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 ilde yapılan Bylock operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Antalyada FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

01 Şubat 2018 11:20

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kriptolu haberleşme aracı Bylock kullanıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada, hat sahibi veya kullanıcısı olduğu değerlendirilen 13'ü kadın 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince bu sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya merkezi ile Korkuteli ilçesi, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu devam ederken 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç