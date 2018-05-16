Antalya’da FETÖ operasyonu 22 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ByLock kullandığı ve örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalarda, Antalya kent merkezinde 12, Elmalı ilçesinde 1, Alanya ilçesinde 3, Manavgat ilçesinde 7, Serik ilçesinde 1, Ankara ilinde 1, İzmir ili Torbalı ilçesinde 1, Hatay ilinde 1 şahıs olmak üzere toplam 27 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Aranan 1 şüphelinin ise cinsel istismar suçundan tutuklu olduğu ortaya çıktı.



Yakalanan şüphelilerden 9'u ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden C.T. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. D.O., M.T.İ., M.T. ve H.T. tutuklanırken, diğer 8 şüphelinin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.