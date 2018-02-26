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Antalya’da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 38 şüpheli polisin düzenliği operasyonda gözaltına alındı.

Antalyada FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

26 Şubat 2018 10:42

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte ait kapatılan çeşitli kurumları ile okullarında görevli, yine örgütte bağlı okullarda çocukları eğitim alan, talimatla finansal kaynak sağlayan, yayın organlarına üye olan 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, sabah saatlerinde harekete geçerek şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

 

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