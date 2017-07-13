Antalya’da FETÖ operasyonu: 73 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.30 sıralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Akdeniz Çalışanlar Derneği yönetimi ve üyelerine yönelik Antalya merkezli, İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir, Mardin ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 400 polisin katıldığı operasyonlarda gözaltı kararı çıkartılan 98 şüpheliden aralarında esnaf, güvenlik görevlisi ve değişik meslek guruplarından 73'ü gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 25 kişinin ise yakalanma çalışmaları devam ediyor.