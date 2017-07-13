Diğer
Kategoriler

Antalya’da FETÖ operasyonu: 73 gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen 15 Temmuz Şehidi Muhammed Oğuz Kılıç'ın adının verildiği operasyonda 73 kişi gözaltına alındı.

Antalyada FETÖ operasyonu: 73 gözaltı

13 Temmuz 2017 12:27

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.30 sıralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Akdeniz Çalışanlar Derneği yönetimi ve üyelerine yönelik Antalya merkezli, İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir, Mardin ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 400 polisin katıldığı operasyonlarda gözaltı kararı çıkartılan 98 şüpheliden aralarında esnaf, güvenlik görevlisi ve değişik meslek guruplarından 73'ü gözaltına alındı. 

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 25 kişinin ise yakalanma çalışmaları devam ediyor. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!