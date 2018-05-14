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Antalya’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Antalyada FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

14 Mayıs 2018 17:05

 Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 ayrı soruşturma şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Antalya merkez ile Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenleyen görevliler, 9 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 1'i aynı gün alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.  

 

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