Antalya’da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, geçtiğimiz hafta Antalya merkez ve Finike, Kumluca, Kas ve Serik ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütün elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ele geçirildi. ByLock kaydı bulunan hat sahibi 11 şüpheli soruşturma savcısının talimat ile serbest bırakıldı.

Aralarında diş hekimi, memur ve serbest meslek mensubu olan ve Bylock kullandığı tespit edilen diğer 11 şüphelinin, kolluk işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alındı. Şüpheli 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 9 şüpheli ise TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tamamlanan sorgularının ardından şüpheliler İ.A, M.A.M, Y.Ö, S.Ç, D.M, Ş.T, H.A.M. hakkında TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanmalarına karar verilirken diğer şüpheliler H.Ö, R.K, A.K, M.A.S. hakkında ise Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı verildi.

Suat Metin

