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Antalya'da FETÖ operasyonunda 33 polis tutuklandı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 53 polisten 33'ü tutuklandı.

Antalyada FETÖ operasyonunda 33 polis tutuklandı

02 Şubat 2017 20:35

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli Bursa, Ankara, Burdur, Konya, Eskişehir, İstanbul ve Kilis illerinde “ByLock” programını kullandıkları belirlenen Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veya yapmış olan şahıslara yönelik 19 Ocak'ta düzenlendiği operasyonda 53 polis gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i savcılıkça serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 45 şüpheliden 33’ü tutuklandı. 12 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.  


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