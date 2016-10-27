Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir başka dosyayla ilgili gözaltına alınan, aralarında Kemer Belediye Meclis üyesi Ramazan A.'nın da bulunduğu 33 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları, bazılarının 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları iddia edilen şüphelilerden 17'si mahkeme tarafından tutuklandı. Aralarında Ramazan A.'nın da bulunduğu 16 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, Antalya Barosu'na bağlı avukatlardan Hasan Biçer de, 25 Ekim akşamı Almanya'dan Antalya'ya dönüşünde FETÖ-PDY soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı. Avukat Biçer, emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.