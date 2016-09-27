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Antalya'da FETÖ soruşturması: 22 tutuklama

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 22 kişi tutuklandı.

Antalyada FETÖ soruşturması: 22 tutuklama

27 Eylül 2016 10:40

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, çeşitli meslek gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. 40 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, örgüt "abisi" ve "ablası" olduğu iddia edilen 9'u kadın 33 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Etiketler: antalya, fetö soruşturması


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