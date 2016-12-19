Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, Antalya ve Kemer ilçesi adliyesinde görevli 3 hakim ve 2 savcının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan savcı Y.Ç, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Diğer zanlılar S.D., V.H.G., M.P. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.