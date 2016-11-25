Antalya Valiliği OHAL Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz FETÖ/PDY darbe teşebbüsü kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında bin 131 kişinin tutuklandığı 51 şüphelinin gözaltında bulunduğu ve 488 kişinin de halen firarda olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca 904’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 389 kişinin serbest bırakıldığı, 566 kişinin görevden uzaklaştırılıp açığa alındığı, bin 470 kişinin ise meslekten ihraç edildiği kaydedildi.

Açıklamada emekliliğe sevk edilen kişi sayısının 21, göreve iade edilen kişi sayısının ise 221 olarak olduğu, toplam adli işlem sayısının 3 bin 178, idari işlem sayısı ise 2 bin 278 olduğu bilgisi paylaşıldı.