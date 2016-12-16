Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında bin 181 kişinin tutuklandığı, 86 şüphelinin gözaltında olduğu, 537 şahsın firarda bulunduğu belirtildi.

3 bin 477 kişi hakkında adli işlem

999'u adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 537 kişinin serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca 539 kişi görevden uzaklaştırıldı, bin 498 kişinin ise ihraç/ iş akdi fesih edilmiş, 21 kişi emekliliğe sevk edilmiş, 252 kişi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 477, idari işlem sayısı ise 2 bin 310." denildi.

Diğer taraftan soruşturma kapsamında 61 hakim-savcı tutuklanırken, 5 hakim-savcı firar etti. 128 emniyet mensubu tutuklandı, 12 emniyet mensubu firar etti. 18 asker tutuklanırken 4 asker firar etti, 80 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklanan akademisyen sayısı ise 116 olarak açıklanırken, firar eden akademisyen sayısı 40 olarak kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 83 kişi görevden uzaklaştırılırken, 656 kişini ise meslekten ihraç veya iş akdi feshedildi. Belediyelerde de 16 kişi tutuklanırken, 3 kişi gözaltına alındı, 83 kişi görevden uzaklaştırıldı, 165 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldı.