Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Antalya il merkezi, Elmalı Alanya, Korkuteli, Akseki ilçeleri ile Bingöl, Samsun, Konya ilerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli rütbelerdeki eski ve yeni emniyet mensubu 20 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri depolama cihazı, usb, akıllı GSM telefonları, bilgisayarlar, örgütün finans kaynağı olan Bank Asya’ya ait dekontlar, Zaman gazetesi, pasaportlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütünün talimatıyla istihbarat birimlerine yerleştirilen eski istihbaratçılar olduğu, terör örgütünün emniyet içerisinde usulsüz dinleme faaliyetlerinde yer aldıkları, haklarında davaların devam ettiği ve örgüt içi haberleşme ve gizlilik faaliyetlerinde kullanılan Bylock programını kullandıkları iddia edildi.

Terör Savcısı Serkan Beyoğlu tarafından yürütülen soruşturmada terörle mücadele birimince firari olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdürüldüğü kaydedildi. Diğer taraftan sabah saatlerinde bomba ihbarı yapılan Antalya Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün FETÖ/PDY usulsüz dinleme davasının da görüleceği öğrenildi.