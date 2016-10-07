Antalya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manavgat ve Serik ilçelerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, Manavgat Çevre ve Diyalog Derneği'ne (MAÇED) yönelik operasyonlar çerçevesinde dernek başkanı Hatice C.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen listede isimleri olduğu için haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Hakkında yakalama kararı bulunan MAÇED Başkanı Hatice C.'nin, Manavgat Sağlık Derneği Başkanı eşi Dr. Emin C. ile 17 Temmuz'da yurt dışına kaçtığı belirtildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 11 kadından 8'i tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Arif Kaplan