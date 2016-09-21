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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 55 kişiden 40'ı gözaltı alındı. Firari olan 15 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Antalyada FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

21 Eylül 2016 15:58

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce FETÖ'ye ait okul ve dershanelerde görev yapıp aynı zamanda farklı kurumlarda da abilik ve ablalık konumunda bulundukları şüphesiyle 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Antalya merkez, Kaş, Serik, Alanya, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 40 kişi adreslerinden alınırken, 15 kişinin firarda olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere gözaltı merkezlerine götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konulurken, bazı şüphelilerin telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı bylock tespit edildi.
 


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