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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı !

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalyada FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı !

18 Ocak 2018 10:42

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu ileri sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ üyeliğinden aranan ve Cezayir'e kaçtığı belirtilen eski Antalya İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam'ın özel kalemi 4. sınıf emniyet müdürü Doğan D. ile komiserler İsmail Ç., Talha K. ile kamu görevlisi Oğuz Ş. ve Turan B. gözaltına alındı.

Daha önce meslekten ihraç edilen şüphelilerin örgütün kentteki üst yöneticilerinden olduğu iddia edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İsa Akar
 

 

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