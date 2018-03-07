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Antalya'da FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişi tutuklandı

Antalya'da "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalyada FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişi tutuklandı

07 Mart 2018 01:18

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında komiser yardımcısı, birçoğu polis memuru ve öğretmen olan 24 şüpheli örgüt mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme aracı ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen 24 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmesi, şüpheli 17 kişi hakkında ise tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden D.B.K., A.S., O.D., O.P., E.B., K.A., M.S., S.T., F.Ö., M.A., S.U., F.K., K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler B.G., S.O., M.E., Y.A., H.D., Ş.B., K.M., Z.S., M.G., C.A., D.G. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.  

Etiketler: antalya, fetö, PYD

 

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