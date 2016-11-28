Diğer
Kategoriler

Antalya'da FETÖ/PDY ve DAEŞ operasyonu

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi ile biri yabancı uyruklu DAEŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalyada FETÖ/PDY ve DAEŞ operasyonu

28 Kasım 2016 12:26

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DAEŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen biri Türk diğeri yabancı uyruklu iki DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirilen ve emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Diğer taraftan yine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki hafta önce düzenlenen operasyonda, biri Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde doç. dr. olan öğretim görevlisi ile özel bir firmanın mali işler sorumlusu 1 kişi de gözaltına alındı. ByLock kullandıkları tespit edilen ve ikametlerinde dijital materyaller ve dokümanlar bulunan 2 şüpheli de emniyetteki sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç