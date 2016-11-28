Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DAEŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen biri Türk diğeri yabancı uyruklu iki DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirilen ve emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Diğer taraftan yine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki hafta önce düzenlenen operasyonda, biri Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde doç. dr. olan öğretim görevlisi ile özel bir firmanın mali işler sorumlusu 1 kişi de gözaltına alındı. ByLock kullandıkları tespit edilen ve ikametlerinde dijital materyaller ve dokümanlar bulunan 2 şüpheli de emniyetteki sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

