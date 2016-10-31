Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, 6-7 ay süren çalışma sonucunda fuhuş şebekesini çökertti.

Jandarma ekipleri, Side’de fuhuş şebekesi tarafından kiralandığı belirlenen 2 ayrı apartmana yapılan baskında Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 30 kadın yakaladı. Kadınlar, jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ülkelerine gönderilmek üzere Antalya Göç İdaresi Başkanlığına teslim edildi.

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan E.K, E.U, M.B, Ö.Ş, C.G, M.E, R.T, G.S ve Z.Y isimli 2'si kadın 9 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Jandarma tarafından Manavgat Adliyesine getirilen ve elleri kelepçeli olan şüpheliler basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için yüzlerini tişörtleriyle kapatmaya çalıştı.

Arif Kaplan