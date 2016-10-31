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Antalya'da fuhuş operasyonu: 2'si kadın 9 gözaltı, 30 sınırdışı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 2'si kadın 9 kişi gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 30 kadın sınırdışı edildi. Gözaltına alınan şüpheliler elleri kelepçeli halde adliyeye sevk edilirken tişört ve elbiseleriyle yüzlerini kapatmaya çalıştı.


31 Ekim 2016 11:41

Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, 6-7 ay süren çalışma sonucunda fuhuş şebekesini çökertti.

Jandarma ekipleri, Side’de fuhuş şebekesi tarafından kiralandığı belirlenen 2 ayrı apartmana yapılan baskında Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 30 kadın yakaladı. Kadınlar, jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ülkelerine gönderilmek üzere Antalya Göç İdaresi Başkanlığına teslim edildi.

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan E.K, E.U, M.B, Ö.Ş, C.G, M.E, R.T, G.S ve Z.Y isimli 2'si kadın 9 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Jandarma tarafından Manavgat Adliyesine getirilen ve elleri kelepçeli olan şüpheliler basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için yüzlerini tişörtleriyle kapatmaya çalıştı. 

Arif Kaplan

Etiketler: antalya, fuhuş operasyonu


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