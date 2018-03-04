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Antalya’da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen baskında, fuhuş yaptığı iddia edilen 3’ü Özbekistan uyruklu, 3’ü Türk uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalyada fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

04 Mart 2018 10:25

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri ilçelerde fuhuş operasyonlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Manavgat ilçesi’ndeki hamam saunalarda fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, düzenlediği operasyonda 3 Özbekistan uyruklu 3 Türk vatandaşı 6 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 1’i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Hamam ve sauna geçici olarak mühürlenirken, gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 Özbekistanlı kadın sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Göç İdaresine teslim edildi. Kadınlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 1’i kadın 2 şüphelinin ise Manavgat Adliyesine çıkarılmaları bekleniyor.  

 

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