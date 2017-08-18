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Antalya’da fuhuş operasyonuna 6 tutuklama

Antalya’da, Moldova, Ukrayna, Rus ve Kırgızistan uyruklu kadınları fuhşa sürükledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.

Antalyada fuhuş operasyonuna 6 tutuklama

18 Ağustos 2017 09:31

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yurt dışı bağlantılı şahıslar tarafından fuhuş yaptırıldığı bilgisinin ardından yaptıkları çalışmalarda Konyaaltı ve Muratpaşa’nın Lara bölgesinde yaptıkları operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramada, 13 bin 260 TL, bir miktar dolar ve euro, sahte nüfus cüzdanı ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.


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