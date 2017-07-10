Antalya’da gayrimenkulde kazandıran 4 ilçe

Zingat.com Mayıs 2017 verilerine göre Antalya’da satılık konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.9 artarken, metrekare fiyatları 1.813 TL oldu. Bölgede satılık konut ortalama fiyatı 181 bin 254 TL olurken; satın alınan bir konut yatırım geri dönüş süresi 19 yıl. Antalya’da 5’i merkez olmak üzere toplam 19 ilçe yer alıyor. Bu ilçelerdeki konut fiyatları talep ve popülerliğine göre farklılık gösteriyor. Özellikle tatilcilerin uğrak yerleri olan Kaş, Kemer, Konyaaltı gibi bölgelerde konut fiyatları da yükselişe geçmiş durumda. Peki, Antalya’da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler hangi bölgeleri tercih etmeli? Bu ilçelerdeki konut metrekare fiyatları ne yönde ilerliyor? İşte Antalya’da gayrimenkulde kazandıran bölgeler ve metrekare fiyatları…

1. Kaş

Uzun yıllar tatilcilerin uğrak yeri olan Antalya’nın Kaş ilçesi, son yıllarda da şehir hayatının kalabalığından sıkıların ilk tercihlerinden biri oluyor. Doğal güzellikleri ve gündelik hayatı kolaylaştıran imkanları sebebiyle tercih edilen Kaş, Antalya’da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçe. Zingat.com Mayıs 2017 verilerine göre, bölgede bir önceki aya göre konut fiyatları yüzde 0,41 arttı. Kaş’ta konut metrekare fiyatları 4 bin 108 TL olurken; buradan satın alınmak istenen bir konutun ortalama satılık fiyatı 409 bin 150 TL oldu. Bölgede, konut yatırım geri dönüş süresi ise 28 yıl.

2. Kemer

Türk turizminin en önemli bölgelerinden biri olan Kemer, Antalya’da konut fiyatları en yüksek ikinci ilçe. Kemer’de konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.96 artarken, metrekare fiyatları 2 bin 600 TL oldu.

3. Konyaaltı

Dünyaca ünlü bir sahile sahip olan Konyaaltı’nda konut fiyatları da yükselişe geçmiş durumda. Konut fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 1.11 arttığı ilçede, metrekare fiyatı 2 bin 531 TL. Bölgeden satın alınan dairenin ortalama fiyatı 250 bin 302 TL; konut yatırım geri dönüş süresi 20 yıl.

4. Muratpaşa

Antalya’nın son yıllarda yükselişe geçen bölgelerinden biri olan Murtapaşa da konut fiyatlarındaki artış da dikkat çekiyor. Bölgede konut metrekare fiyatı 2 bin 092 TL olurken, Mayıs 2017’de bir önceki göre konut fiyatlarının yüzde 0.42 arttığı görülüyor.

Kaynak: Zingat.com